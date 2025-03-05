Нижний Тагил, Свердловская область, 5 марта, 2025, 10:43 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области утром 4 марта прохожий нашел на скамейке у дома новорожденного ребенка, завернутого в одеяло. Об этом сообщили в главном управлении МВД региона, ссылаясь на слова начальника пресс-службы ведомства Валерия Горелых.

IMAGO/Zoonar.com/Maria Kraynova/Global Look Press

«Необычную находку обнаружил один из местных жителей, мужчина 1994 года рождения, в 06:55 (04:55 мск), когда выходил из подъезда дома. Сверток из одеяла, лежавший на скамейке, показался ему подозрительным. <…> Внутри котомки находился мальчик с пуповиной, подававший признаки жизни», — рассказал Горелых 4 марта.

Мужчина сразу вызвал скорую помощь. Медики установили, что мальчик родился сутки назад.

«Ребенок поступил в тяжелом состоянии в отделение реанимации. Проведен комплекс мероприятий интенсивной терапии. Состояние стабильное, с положительной динамикой», — передал портал E1.ru слова медиков детской больницы Нижнего Тагила.

Полиция ищет родителей мальчика. Горелых уточнил, что, по одной из версий, ребенка мог оставить на улице неизвестный мужчина, личность которого устанавливают.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

«По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Нижний Тагил СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ («Покушение на убийство новорожденного»)», — говорится в сообщении ведомства.

По предположениям следователей, мужчина, оставив младенца на морозе ранним утром, когда вокруг практически не было людей, хотел лишить ребенка жизни.

Ранее, 27 февраля, в подмосковном Орехово-Зуево женщина выбросила в мусорный контейнер новорожденного. Она родила 26 февраля у себя дома. Благодаря бдительности граждан, которые услышали крики младенца, его удалось спасти. Подозреваемую ищут, в отношении нее возбудили уголовное дело о покушении на убийство новорожденного.