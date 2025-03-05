Вашингтон, 5 марта, 2025, 10:35 — ИА Регнум. Вашингтон получил от Москвы «мощные сигналы» о готовности к заключению мира. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед конгрессом США 4 марта.

Владимир Гердо/ТАСС

«Одновременно мы провели серьезные дискуссии с Россией и получили мощные сигналы о том, что они готовы к миру. Пришло время остановить это безумие», — сказал он.

Американский лидер добавил, что неустанно прилагает усилия для урегулирования конфликта на Украине и поддерживает диалог с обеими сторонами.

Как ранее передавало ИА Регнум, 4 марта Трамп выступил в конгрессе с речью, которая продолжалась полтора часа. В ней он упомянул, что получил письмо от главы киевского режима Владимира Зеленского о готовности сесть за стол переговоров для обсуждения «долгосрочного мира» на Украине в ближайшее время. Американский лидер также добавил, что намерен завершить украинский конфликт.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также назвал позитивным заявления Зеленского о готовности вернуться к переговорам. Однако глава МИД РФ Сергей Лавров предостерег о непредсказуемом поведении главы киевского режима и добавил, что сложно сказать, сядет ли Зеленский за стол переговоров.

Кроме того, президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия готова к переговорам с украинской стороной, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие или заморозка конфликта. По словам российского лидера, для начала переговоров необходимо заявление киевского режима об отказе от вступления в НАТО. Киев также должен признать территориальные реалии и вывести украинские формирования с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, добавил Путин.