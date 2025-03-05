Оттава, 5 марта, 2025, 10:40 — ИА Регнум. Суд в Канаде признал 87-летнюю бывшую учительницу из провинции Онтарио Барбару Бакстер виновной в изнасиловании пятерых школьников в 1980-х годах. Об этом сообщило издание Burlington Today.

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Уточняется, что об этих фактах стало известно только в 2022 году, когда один из бывших учеников Бакстер обратился в полицию и рассказал о ее домогательствах во время обучения его в восьмом классе. Затем с таким же заявлением к правоохранителям обратился еще один бывший ученик преподавательницы, а через год — еще трое.

При этом один из бывших учеников из-за действий учительницы был вынужден бросить школу, а затем начал страдать от депрессии и употреблять психоактивные вещества. Суд признал Бакстер виновной по семи эпизодам этого уголовного дела и 20 мая вынесет ей приговор.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2024 года 33-летняя учительница Хизер Хэйр из города Брайанта (штат США Арканзас) призналась, что вступила в интимную связь со школьником в ходе экскурсии в Вашингтон в апреле 2022 года. Уточнялось, что соглашение со следствием и признание вины помогло преподавательнице избежать обвинения по более тяжким статьям.