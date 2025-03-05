Вашингтон, 5 марта, 2025, 10:33 — ИА Регнум. Легкость, с которой бывшего президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена убедили потратить огромные бюджетные средства страны на оказание военной помощи Украине, можно сравнить с тем, как просто отнять конфету у ребенка. Такое мнение 4 марта выразил президент США Дональд Трамп во время выступления перед палатами американского конгресса.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы потратили, возможно, $350 млрд. Это как отнять конфету у ребенка. Вот что произошло. А они (Европа. — Прим. ред.) потратили $100 млрд. Большая разница», — подчеркнул американский лидер.

При этом он уточнил, что Соединенные Штаты от России и Украины отделяет океан, а Европу — нет.

«Байден санкционировал выделение большего объема денег на эти военные действия, чем потратила Европа. На миллиарды и миллиарды долларов. Сложно поверить, что они (предыдущие власти США. — Прим. ред.) в какой-то момент не остановились и не сказали: «Ну, хватит, давайте сравняемся, вы (Европа. — Прим. ред.) должны выделять столько же, сколько и мы». Этого не произошло», — с сожалением отметил Трамп.

4 марта США прекратили военную помощь Украине около 4:30 мск без указания даты возобновления поставок вооружения.

После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина потеряет большую часть получаемых боеприпасов, техники и разведывательных данных при остановке поддержки США. Он уточнил, что приостановка поставок вооружений США Украине поможет подойти к мирному разрешению конфликта.

Ранее, 28 февраля, во время встречи Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского американский лидер потребовал от украинского политика согласиться на мирные переговоры, заявив, что в противном случае США «умывают руки». Зеленский выступил против прекращения огня и перемирия.

В итоге началась перепалка, в ходе которой американский лидер напомнил Зеленскому о $350 млрд военной помощи от «глупого президента». Также он подчеркнул, что Зеленский, пререкаясь с главой государства, обеспечивающего Украину ресурсами, без которых военный конфликт закончился бы «за три дня», тем самым проявил неуважение к США.

До этого, 23 февраля, Трамп также сравнивал вклад Европы и США в помощь Украине. Он заявил, что Белый дом пытается вернуть средства, потраченные на помощь Украине, и добьется этого. Американский лидер указал, что США выделили $350 млрд, а Европа предоставила $100 млрд в виде кредита, поэтому Европа получает свои деньги назад, в отличие от США. В этой ошибке американский лидер обвинил Байдена.

В связи с этим Трамп хочет заключить сделку с Украиной по редкоземельным металлам. Зеленский 19 февраля раскрыл детали соглашения: по его словам, США требуют от Украины компенсацию в размере $500 млрд в виде полезных ископаемых за уже оказанную помощь.