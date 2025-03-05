Москва, 5 марта, 2025, 10:36 — ИА Регнум. Российский фигурист, чемпион мира 2021 года Александр Галлямов 4 марта сообщил, что намерен взять перерыв в тренировках и выступлениях, как и выступающая в паре с ним Анастасия Мишина.

Алексей Даничев/РИА Новости Анастасия Мишина и Александр Галлямов

Среди причин приостановки тренировок и выступлений Галлямов назвал большую нагрузку, выпавшую на него в сезоне, а также травму ноги и общую усталость.

«Читаю все пожелания и комментарии и спешу всех успокоить. Все идет с некоторыми изменениями плана. Хочу извиниться перед всеми, кто хотел нас увидеть на шоу 8 и 9 марта. В этот раз не получится. Спасибо всем за поддержку. Это придает сил», — добавил Галлямов в своем Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, 1 марта Галлямов получил травму ноги во время выступления на турнире, который проходит на льду озера Байкал. Фигуриста доставили в больницу, где провели обследование.

Ранее Мишина и Галлямов, бронзовые призеры командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине, заявили, что пока не знают, когда получат завоеванные медали. Церемония награждения призеров командного турнира не состоялась во время Олимпиады из-за обвинений российской фигуристки Камилы Валиевой в применении допинга. Позднее Валиеву дисквалифицировали на четыре года, ее результат аннулировали, а сборной России вместо золота была присуждена бронза.