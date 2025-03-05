Белореченск, Краснодарский край, 5 марта, 2025, 10:03 — ИА Регнум. Следственный комитет России 5 марта возбудил уголовное дело после взрыва газа в Белореченске, в результате которого пострадали люди. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

МЧС России/ТАСС

По данным следователей, сегодня ночью в результате хлопка газовоздушной смеси в одной из квартир, расположенных на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома, произошло обрушение части строительных конструкций.

«Пострадавшие с различными травмами доставлены в медицинское учреждение. Точное число пострадавших и степень тяжести вреда, причиненного их здоровью, в настоящее время устанавливаются», — сообщили в ведомстве.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3951337" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Кадры работ в Белореченске

Уголовное дело возбуждено по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Эксперты осматривают место происшествия. Следователи выясняют обстоятельств случившегося. Ход расследования уголовного поставлен на контроль в следственном управлении.

Как сообщало ИА Регнум, в результате взрыва газа в пятиэтажном доме на улице Красной в Белореченске пострадали три человека. Двое из них госпитализированы. Один из пострадавших получил сильные ожоги.

По предварительной информации, в доме на четвертом этаже произошла детонация баллонного газа. В результате обрушилось перекрытие между четвертым и пятым этажами. Всего пострадало восемь квартир.

Из пострадавшего дома эвакуированы 54 человека, в том числе 12 детей. В пункте временного размещения находятся 25 человек.