СК РФ возбудил уголовное дело после взрыва газа в Белореченске
Белореченск, Краснодарский край, 5 марта, 2025, 10:03 — ИА Регнум. Следственный комитет России 5 марта возбудил уголовное дело после взрыва газа в Белореченске, в результате которого пострадали люди. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным следователей, сегодня ночью в результате хлопка газовоздушной смеси в одной из квартир, расположенных на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома, произошло обрушение части строительных конструкций.
«Пострадавшие с различными травмами доставлены в медицинское учреждение. Точное число пострадавших и степень тяжести вреда, причиненного их здоровью, в настоящее время устанавливаются», — сообщили в ведомстве.
Уголовное дело возбуждено по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).
Эксперты осматривают место происшествия. Следователи выясняют обстоятельств случившегося. Ход расследования уголовного поставлен на контроль в следственном управлении.
Как сообщало ИА Регнум, в результате взрыва газа в пятиэтажном доме на улице Красной в Белореченске пострадали три человека. Двое из них госпитализированы. Один из пострадавших получил сильные ожоги.
По предварительной информации, в доме на четвертом этаже произошла детонация баллонного газа. В результате обрушилось перекрытие между четвертым и пятым этажами. Всего пострадало восемь квартир.
Из пострадавшего дома эвакуированы 54 человека, в том числе 12 детей. В пункте временного размещения находятся 25 человек.