Москва, 5 марта, 2025, 10:01 — ИА Регнум. Возможность установки самозапрета на кредиты через сервис «Госуслуги» приведет к тому, что мошенники начнут проводить целевые атаки. Такое мнение 5 марта высказал глава отдела информационной безопасности группы компаний «Гарда» Виктор Иевлев.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Атаки будут целенаправленными, а не массовыми, вроде звонков от «служб безопасности банков». Они будут основываться на сборе большого количества личной информации о жертве», — рассказал он в беседе с Lenta.ru.

В связи с этим киберэкперт призвал жителей России не сообщать в цифровом пространстве информацию о своем распорядке дня, увлечениях и часто посещаемых местах.

По мнению Иевлева, теперь злоумышленники вынуждены будут получать доступ к мобильному приложению «Госключ», через которое подписывается самозапрет, а потому количество мошеннических атак с использованием методов социальной инженерии может не снизиться, а вырасти.

Он отметил, что также нельзя исключать появление других схем преступников для похищения электронной подписи россиян.

«Защитит ли самозапрет хотя бы часть россиян? Да, он поможет как минимум социально незащищенным слоям населения снизить риски потери денежных средств», — добавил киберэксперт.

Как сообщало ИА Регнум, 1 марта портале «Госуслуги» запустил сервис для установки добровольного запрета на оформление кредитов и займов. После этого в кредитной истории заявителя появляется специальная отметка с датой начала действия самозапрета, и банки и микрофинансовые организации теперь обязаны отказывать в выдаче займов.

Объединенное кредитное бюро 4 марта сообщило, что за первые три дня работы 2,7 млн россиян установили самозапрет на кредиты. Отмечалось, что доля россиян в возрасте от 35 до 55 лет, установивших самозапрет на кредиты, составила 46%, и большинство среди них — это люди 40–45 лет. Свыше трети самозапретов установили россияне в возрасте 55 лет и старше.