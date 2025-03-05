Число квартир, поврежденных при взрыве газа на Кубани, возросло до восьми
Число квартир, поврежденных при взрыве газа в Белореченске, возросло до восьми
Белореченск, Краснодарский край, 5 марта, 2025, 09:54 — ИА Регнум. Количество квартир, поврежденных при взрыве газа в Белореченске Краснодарского края, увеличилось до восьми. Об этом 5 марта сообщили в оперативных службах региона.
МЧС России. Кадр из видео
"В результате взрыва произошло обрушение межэтажного перекрытия между четвертым и пятым этажом. Всего повреждено восемь квартир, две квартиры повреждены полностью во втором подъезде, в шести квартирах повреждены межквартирные перекрытия", - процитировал представителя оперативных служб ТАСС.
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