Москва, 5 марта, 2025, 09:47 — ИА Регнум. Мошенники придумали новую схему по выманиванию денег у россиян. При этом аферисты представляются сотрудниками «Почты России», сообщили 5 марта в МВД РФ.

ИА Регнум

Человеку звонит якобы представитель «Почты России», сообщая о том, что пришла посылка или заказное письмо.

«Звонящий убеждает жертву для уточнения адреса воспользоваться чат-ботом в мессенджере Telegram. Бот имитирует активную деятельность, но цель его одна — в автоматическом режиме заполучить доступ к аккаунту», — процитировал МВД ТАСС.

Человеку предлагают заполнить форму для авторизации. Полученная таким образом информация позволяет мошенникам дальше развивать преступную схему.

В МВД призвали перепроверять все входящие сообщения по официальным каналам, добавив, что к любой информации, побуждающей к любым действиям, следует применять принцип нулевого доверия.

Как сообщало ИА Регнум, заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев рассказал о мошеннической схеме, активно используемой в преддверии 8 марта. Аферисты создают фейковые интернет-магазины, предлагая россиянам приобрести подарки по низким ценам. После получения предоплаты товар не доставляется, владельцы «магазинов» перестают выходить на связь с клиентами.