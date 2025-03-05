Мелитополь, 5 марта, 2025, 09:30 — ИА Регнум. Офис главы киевского режима Владимира Зеленского начал создание «плана раздора», с помощью которого хочет попытаться вбить клин между США, Россией и Китаем. Об этом 5 марта рассказал глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

«Источники из окружения Зеленского сообщают, что в его офисе приступили к разработке так называемого «плана раздора», целью которого является попытка посеять противоречия и вбить клин между Россией, США и Китаем», — привело его слова «РИА Новости».

По словам Рогова, сейчас Зеленский со своей командой напоминают загнанную в угол «стаю нацистских крыс», пытающихся напоследок искусать всех находящихся рядом с ними.

Председатель комиссии ОП уточнил, что офис главы киевского режима уже ищет контакты с Китаем, выказывая при этом готовность к выполнению желаний и воли Пекина, и добавил, что за создание такого плана отвечает руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак.

«Жалкие попытки режима Зеленского плести интриги выглядят смешно, потому что Пекин всегда занимал взвешенную позицию и не действовал против интересов России. Как в офисе Зеленского собираются завоевать доверие Пекина после того, как китайских инвесторов кинули на несколько миллиардов долларов с заводом «Мотор Сич», вопрос риторический», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля в Белом доме произошла встреча президента США Дональда Трампа с главой киевского режима. Глава Белого дома заявил о неминуемости мирных переговоров, а Зеленский высказался за продолжение боевых действий и потребовал от США «гарантий безопасности». Он также пытался возражать Трампу и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу и при этом даже позволил себе нецензурно выругаться.

Агентство Reuters позднее написало, что около 4:30 мск 4 марта военная помощь Украине от США была прекращена. Уточнялось, что это было сделано для пересмотра параметров помощи и понимания, помогает ли она в разрешении конфликта на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 4 марта заявил, что решение американского лидера о приостановке военной помощи США Украине станет шагом к мирному урегулированию конфликта.