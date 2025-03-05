Москва, 5 марта, 2025, 09:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности (врио) губернатора Новгородской области Александра Дронова. Соответствующий указ главы государства 5 марта опубликовали на официальном интернет-портале правовых актов.

Правительство Новгородской области

«Постановляю: назначить Дронова Александра Валентиновича временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области до вступления в должность лица, избранного губернатором», — говорится в нем.

Документ является вступившим в силу со дня его подписания.

Как сообщало ИА Регнум, 4 марта российский лидер в ходе встречи в Кремле предложил Дронову, занимавшему на тот момент должность первого вице-губернатора Новгородской области, пост врио главы этого региона. Дронов поблагодарил Путина за доверие и назвал большой ответственностью работу на должности врио губернатора области.

Ранее, 7 февраля, глава государства принял отставку экс-губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Уточнялось, что причиной такого решения Никитина стал его переход на другую работу.