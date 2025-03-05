Москва, 5 марта, 2025, 09:05 — ИА Регнум. В период руководства СССР Никитой Хрущевым была допущена ошибка, когда из тюрем начали выпускать украинских националистов, чтобы всех «перевоспитать добром», и это стало причиной возрождения бандеровщины на Украине. Об этом 5 марта рассказал кандидат исторических наук, научный консультант проекта «Линия надрыва» медиагруппы «Комсомольская правда» Андрей Марчуков.

РИА Новости

«Первые послабления начались еще при Лаврентии Берии в 1953-м. Потом при Никите Хрущеве была страшнейшая ошибка. Когда начали выпускать бывших оуновцев (ОУН, экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ), боевиков УПА (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ). В русле десталинизации считалось, что СССР всех «перевоспитает добром», — заявил Марчуков в беседе с KP.RU.

Историк уточнил, что все эти бывшие заключенные затем вернулись на Украину, где, ненавидя Советский Союз и русских, вновь начали внедрять свои взгляды. От них идет прямая духовная связь с нынешними украинскими военными преступниками.

По мнению Марчукова, чтобы не повторить ошибок прошлого, теперь не должно быть никакого «всепрощения» для совершающих военные преступления украинских националистов.

Как сообщало ИА Регнум, 4 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова удивилась, что глава МИД Израиля Гидеон Саар ничего не знает о героизации пособника нацистов Степана Бандеры на Украине. Перед этим Саар заявил, что Израиль привержен памяти о холокосте, добавив, что он якобы не знал о национальном восхвалении Бандеры на Украине.

В украинских городах регулярно проходят факельные шествия ко дню рождения Бандеры, а в некоторых из них в честь пособника нацистов установлены памятники. Помимо Бандеры, на Украине многие годы осуществляется героизация таких украинских националистов, как Роман Шухевич, Ярослав Стецько, Андрей Мельник. Организации ОУН и УПА несут ответственность за совершение множества военных преступлений, в том числе за Волынскую резню 1943 года, которая сопровождалась массовым уничтожением поляков и представителей других национальностей на Западной Украине.

Президент России Владимир Путин 2 февраля заявлял, что для нынешнего украинского руководства Бандера является национальным героем и символом. Перед этим глава государства указывал на то, что задача по денацификации Украины остается актуальной, так как киевский режим считает нациста Бандеру «национальным героем» Украины.