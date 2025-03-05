Белореченск, Краснодарский край, 5 марта, 2025, 09:03 — ИА Регнум. Предварительной причиной обрушения дома в городе Белореченске (Краснодарский край) мог быть взрыв газового оборудования. Об этом 5 марта сообщил источник в оперативных службах.

МЧС России

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Telegram-канале, что в Белореченске произошла детонация баллонного газа.

«Этой ночью в доме на улице Красной в Белореченске произошла детонация баллонного газа, в результате обрушилась плита перекрытия между четвертым и пятым этажами. В причинах взрыва сейчас разбираются оперативные службы», — написал он.

Глава региона отметил, что врачи оказывают необходимую помощь пострадавшим. Один из жителей Белореченска получил серьезные ожоги, у другого пострадавшего зафиксировали ушиб, еще одному белореченцу назначили амбулаторное лечение.

Администрация Белореченского городского поселения ввели режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщало ИА Регнум, из дома, в котором произошло обрушение, эвакуированы 54 человека, в том числе 12 детей. Сейчас 25 человек находятся в пункте временного размещения. Как сообщил глава Белореченского района Сергей Сидоренко, один из пострадавших при обрушении получил ожоги 70% тела, другой — перелом бедра.