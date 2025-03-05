Вашингтон, 5 марта, 2025, 09:24 — ИА Регнум. Со 2 апреля США намерены ввести новые ответные пошлины в отношении стран, которые обложили завышенными пошлинами на американские товары. Об этом 4 марта заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед палатами американского конгресса.

ИЗВЕСТИЯ|Эдуард Корниенко

Глава Белого дома отметил, что не производящие свои товары в США компании при новой американской администрации будут платить тарифы, и иногда — достаточно значительные.

По словам Трампа, некоторые страны десятилетиями использовали пошлины против США, и теперь этим инструментов будет пользоваться Вашингтон.

«В среднем Европейский союз, Китай, Бразилия, Индия, Мексика и Канада взимают с нас гораздо более высокие пошлины, чем мы с них. Это крайне несправедливо», — заявил он.

Американский лидер уточнил, что вначале хотел ввести такие пошлины с 1 апреля, однако затем принял решение перенести это на 2 апреля во избежание ассоциаций с Днем дурака.

«Я очень суеверный человек. 2 апреля вступают в силу взаимные тарифы. Что бы они ни наложили на нас, мы наложим на них. Это будет взаимное действие: что бы они ни сделали, мы ответим тем же», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп 4 марта пригрозил Канаде увеличением пошлин, если Оттава введет ответные меры на увеличение пошлин со стороны США. С 1 февраля американский лидер ввел пошлины на товары из Мексики и Канады в размере 25%, а также дополнительные сборы в размере 10% на поставки из Китая. При этом он уточнил, что все эти ограничения вступят в силу 4 марта.

Позднее в этот же день президент Мексики Клаудия Шейнбаум пообещала ввести ответные пошлины на американские товары. Вместе с тем она отметила готовность к переговорам для урегулирования этой проблемы.

Китай 4 марта для защиты национальной безопасности внес 15 американских компаний в список экспортного контроля товаров двойного назначения. Эти меры подразумевают запрет экспорта товаров двойного назначения внесенным в перечень компаниям, а любую осуществляемую соответствующую экспортную деятельность с ними следует незамедлительно прекратить.