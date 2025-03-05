Вашингтон, 5 марта, 2025, 08:35 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп во время своего обращения к палатам американского конгресса только один раз упомянул президента России Владимира Путина.

Сергей Бобылев/РИА Новости Владимир Путин

В ходе своей речи глава Белого дома говорил о проблемах с нелегальной миграцией, к которым привела политика его предшественника, экс-президента США Джо Байдена, и в связи с этим упомянул российского президента.

«Был такой уровень некомпетентности, что, когда Путин увидел, что происходит, я подозреваю, он сказал: вау, может, это мой шанс. Вот как плохо было», — отметил Трамп.

Вместе с тем американский лидер в своей речи несколько раз упоминал Байдена, которого раскритиковал за ошибки, допущенные на посту главы государства.

Как сообщало ИА Регнум, 4 марта в начале своего выступления в конгрессе Трамп заявил, что за полтора месяца с момента вступления в должность добился больше, чем большинство администраций США до этого. По слова американского лидера, он за это время подписал около 100 исполнительных указов и предпринял более 400 исполнительных действий.

Речь Трампа в конгрессе продолжалась полтора часа, и он закончил ее обещанием водрузить флаг США на Марсе и «далеко за его пределами». Глава Белого дома также пообещал американцам наступление «золотого века» для США.