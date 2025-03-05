Махачкала, 5 марта, 2025, 08:54 — ИА Регнум. Глава Дагестана Сергей Меликов 5 марта заявил, что расценивает нападение боевиков в Махачкале как попытку дестабилизировать ситуацию. Эта попытка провалилась.

Алексей Майшев/РИА Новости Глава Дагестана Сергей Меликов

В ночь на 5 марта в Кировском районе Махачкалы была реализована контртеррористическая операция. Четверо боевиков, которые планировали теракт на объекте регионального управления МВД РФ в Каспийске, были нейтрализованы.

«Я расцениваю действия бандитов как обреченные на провал попытки комплексных мер с целью дестабилизировать ситуацию в нашем регионе», — написал Меликов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что деятельность банды, по имеющимся на текущий момент данным, координировали члены группировки «Исламское государство» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Меликов добавил, что операция проведена точно и профессионально. Никто из силовиков и гражданских лиц не пострадал. Глава региона поблагодарил всех участников КТО за высокий профессионализм.

К настоящему моменту режим контртеррористической операции снят. Глава региона заверил, что ситуация в Дагестане спокойная, силовики продолжают необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 5 марта в поселке Семендер в Махачкале был объявлен режим КТО. Силовики нейтрализовали группу из четырех вооруженных бандитов, оказавших сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. На месте вооруженного столкновения с боевиками и в расположенном поблизости тайнике силовики обнаружили самодельные бомбы, гранаты, огнестрельное автоматическое оружие.