Екатеринбург, 5 марта, 2025, 08:12 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали жителя Екатеринбурга, призывавшего через соцсети поджигать военкоматы и военные части. Об этом 5 марта рассказали в силовых структурах.

Иван Шилов ИА Регнуи

«В Екатеринбурге правоохранители задержали местного жителя 2001 года рождения, призывавшего совершать теракты. Задержанный признался, что, находясь в Грузии, он через соцсети призывал поджигать военкоматы и воинские части коктейлями Молотова», — привел слова представителя силовых структур ТАСС.

Он уточнил, что против задержанного было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Россиянин ранее систематически употреблял наркотики и психотропные вещества, а также был судим за их хранение.

Помимо того, мужчина принимал участие в протестных акциях, участники которых выступали за свободу бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), добавили в силовых структурах.

Как сообщало ИА Регнум, 4 марта ФСБ задержала в Воронеже россиянина, который передавал украинским спецслужбам информацию о российском военном объекте. Против мужчины возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).

Позднее в этот же день задержанный признался, что передал Службе безопасности Украины фотографии моста через реку Дон с российской военной техникой. Он рассказал, что также несколько раз отправлял украинскому куратору фотографии находящейся в Воронеже воинской части.