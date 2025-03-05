Мариуполь, ДНР, 5 марта, 2025, 08:06 — ИА Регнум. Незаконный канал миграции на территорию Донецкой Народной Республики (ДНР) выявили и пресекли сотрудники Управления ФСБ России по ДНР, МВД по ДНР и Росгвардии в Мариуполе. Об этом 5 марта сообщила пресс-служба УФСБ РФ.

Кадр из видео

Уточняется, что в результате совместных оперативных мероприятий в городе Мариуполе выявлен и задержан иностранный гражданин, причастный к организации канала незаконной миграции.

«Установлено, что мужчина, нарушая миграционное законодательство, прибыл на территорию ДНР в целях изготовления поддельных документов для пребывания иных иностранных граждан в республике», — поясняется в сообщении.

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Злоумышленника привлекли к административной ответственности по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП России («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации»). Затем нелегального мигранта выдворили за пределы России в принудительном порядке.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в декабре 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся в России незаконно, будут обязаны самостоятельно покинуть страну или до 30 апреля 2025 года урегулировать своё правовое положение.

В ноябре 2024 года Госдума приняла обращение к правительству России по поводу реализации мер борьбы с нелегальной миграцией. В документ включили системные меры против незаконной миграции. В частности, они касаются 13 законов, принятых в РФ с начала 2024 года.