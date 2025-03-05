Одесса, Украина, 5 марта, 2025, 08:06 — ИА Регнум. Расположенная на территории Одесской области критическая инфраструктура получила повреждения в результате взрывов. Об этом 5 марта заявило украинское МВД.

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«Одесская область… Зафиксированы масштабные разрушения… повреждена… критическая инфраструктура», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Какие именно объекты были повреждены и степень этих повреждений не уточняются. Минобороны РФ пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на контролируемой киевским режимом территории. В оборонном ведомстве неоднократно указывали на то, что российские военные наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как сообщало ИА Регнум, мэр Одессы Геннадий Труханов в ночь на 4 марта заявил, что работа трех котельных была остановлена из-за взрывов. В городе несколько раз за вечер до этого объявляли режим воздушной тревоги.

В ночь на 2 марта взрывы прогремели в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги. Информация от киевских властей о возможных поврежденных в результате этого объектах не поступала