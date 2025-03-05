Лондон, 5 марта, 2025, 08:12 — ИА Регнум. США запретили Великобритании передавать американские разведданные Украине. Об этом вечером 4 марта сообщила британская газета Daily Mail со ссылкой на эксперта по военной разведке Великобритании Фила Ингрэма.

NEIL HALL/EPA/ТАСС

Уточняется, что британский Центр правительственной связи, разведывательные агентства и подразделения минобороны Великобритании получили приказ, запрещающий передачу американских разведданных.

«У партнеров США по разведке, включая Великобританию, были отозваны полномочия на передачу разведданных», — рассказал в беседе с изданием Ингрэм.

Он добавил, что США намерены жестко контролировать передачу своих разведданных Украине через находящиеся в Киеве агентства.

Как передавало ИА Регнум, агентство Reuters ранее сообщило, что около 4:30 мск 4 марта американская военная помощь Украине была прекращена. Такое решение было принято для пересмотра ее параметров и понимания, помогает ли эта помощь в разрешении украинского конфликта.

Руководство США пошло на такой шаг на фоне прошедшей 28 февраля в Белом доме встречи президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским. В ходе нее американский лидер указал на неминуемость мирных переговоров, а Зеленский выступил за продолжение боевых действий и потребовал от Вашингтона «гарантий безопасности». Глава киевского режима также попытался возражать главе Белого дома и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу и при этом даже позволил себе нецензурно выругаться.

Газета Politico со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника 4 марта написала, что приостановка военной помощи США Украине обернется для Киева новыми потерями территорий. При этом чиновник выразил надежду на то, что американская военная помощь будет возобновлена.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 4 марта назвал решение Вашингтона о приостановке военной помощи Украине шагом к мирному урегулированию конфликта. Представитель Кремля добавил, что страны Европы попытаются каким-то образом компенсировать Киеву отказ Вашингтона от поставок оружия на Украину.