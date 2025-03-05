Белореченск, Краснодарский край, 5 марта, 2025, 07:55 — ИА Регнум. Число пострадавших в результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Белореченске Краснодарского края возросло до трех. Об этом утром 5 марта сообщили в МЧС России.

МЧС

«По уточненным данным, пострадали трое взрослых», — говорится в Telegram-канале чрезвычайного ведомства.

Там уточнили, что в пункте временного размещения находятся 25 человек, в том числе пять детей. На месте аварии работают 140 сотрудников МЧС и 38 единиц техники.

Как передавало ИА Регнум, взрыв в доме произошел ночью 5 марта. В результате хлопка газовоздушной смеси произошло частичное обрушение многоквартирного дома, сообщили в МЧС. Отмечалось, что пятерым жильцам дома оказали медпомощь. Всего из здания эвакуировали 54 человека, включая 12 детей.

По данным главы Белореченского района Сергея Сидоренко, один из пострадавших получил ожоги 70% тела, другой — перелом бедра.