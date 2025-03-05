Москва, 5 марта, 2025, 07:41 — ИА Регнум. Средствами противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи над территорией России ликвидировано восемь вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 5 марта сообщает Министерство обороны РФ в своём Telegram-канале.

РИА Новости

По данным российского оборонного ведомства, в течение ночи с 4 на 5 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены восемь украинских беспилотников. Из них три беспилотника ликвидировано над территорией Белгородской области, ещё три БПЛА — над территорией Республики Крым и по одному беспилотнику над территориями Курской и Брянской областей.

Информация о возможных пострадавших и повреждениях инфраструктуры не поступала.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в течение ночи на 4 марта российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 18 украинских беспилотников над шестью областями РФ. Из них больше всего — десять БПЛА — перехвачено и ликвидировано над территорией Ростовской области.

Вечером 3 марта в Чертковском районе Ростовской области произошло возгорание на нефтепроводе в результате массированной атаки украинских беспилотников. Персонал был эвакуирован. Помимо этого, в это же время в селе Сохрановка загорелся склад после падения обломков сбитого БПЛА.

Кроме того, вечером 3 марта врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что российские средства ПВО отразили атаку украинского беспилотника возле Новошахтинска в Ростовской области. Глава региона отметил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет.