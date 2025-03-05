Вашингтон, 5 марта, 2025, 07:38 — ИА Регнум. Американские астронавты водрузят флаг США на Марсе и «далеко за его пределами». Об этом заявил президент США Дональд Трамп в завершение своего выступления в конгрессе вечером 4 марта.

Win McNamee — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент США Дональд Трамп

«Мы будем покорять безграничные горизонты науки, вести человечество в космос, водрузим американский флаг на планете Марс и даже далеко за его пределами», — заверил Трамп.

В завершение своей речи американский лидер пообещал гражданам США наступление «золотого века Америки».

«Готовьтесь к невероятному будущему, потому что золотой век Америки только начинается. Это будет нечто, чего мир еще никогда не видел», — заявил президент США.

Вместе с этим американский лидер пообещал сделать США «самым безопасным, богатым и процветающим обществом в мире».

Как передавало ИА Регнум, 20 января Трамп в инаугурационной речи пообещал, что добьётся отправки на Марс американских астронавтов, где они водрузят национальный флаг.

По словам Трампа, США продолжат закреплять лидерство в космической отрасли, и это станет важной частью развития страны. Он также пообещал, что государство будет наращивать не только богатства, но и территории, неся американский флаг к новым горизонтам.

В сентябре 2024 года Трамп обещал, что в случае вступления в должность президента США добьётся того, чтобы американские астронавты достигли Марса до конца его властных полномочий. Он отметил, что рассчитывает в этом вопрос на предпринимателя и владельца SpaceX Илона Маска.

В свою очередь Маск в ноябре указал на планируемую колонизацию Марса как на альтернативу началу третьей мировой войны.