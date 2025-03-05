Вашингтон, 5 марта, 2025, 07:27 — ИА Регнум. Вашингтон поддерживает право народа Гренландии на самоопределение и готов принять её в состав Соединённых Штатов, поскольку намерен добиться этого результата в любом случае. Такое заявление сделал 4 марта президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления в конгрессе.

Steffen Trumpf/dpa/picture-alliance/ТАСС

«Мы полностью поддерживаем право народа Гренландии определить свое будущее, и если они захотят, мы с радостью примем их в состав Соединенных Штатов. Мы работаем со всеми сторонами, чтобы добиться этого, потому что Гренландия важна не только для национальной, но и для международной безопасности», — подчеркнул Трамп.

Американский лидер отметил, что США готовы инвестировать в развитие острова и намерены видеть его в своём составе «так или иначе».

«Я думаю, мы получим Гренландию так или иначе. Мы обеспечим вам безопасность, сделаем вас богатыми и вместе поднимем этот регион на высоты, о которых вы даже не мечтали», — добавил Трамп.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединить Гренландию к США якобы для защиты «свободного мира». Советник главы Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц в свою очередь говорил о том, что в отношении острова возможны различные варианты действий со стороны Вашингтона, включая силовой.

Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен 28 января заявил, что новый президент США «не получит» Гренландию. По словам датского министра, судьбу острова должны решить его жители, которые являются защищённым международным законодательством и Уставом ООН народом.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде ранее также указывал, что жители острова не хотят быть ни американцами, ни датчанами, а хотят самостоятельно определять своё будущее.