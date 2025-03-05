Вашингтон, 5 марта, 2025, 07:03 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа готовится к запуску программы «золотая карта» для иностранных инвесторов. Об этом 4 марта объявил сам американский лидер в ходе выступления в конгрессе США.

MICHAEL REYNOLDS/EPA/ТАСС

«Мы детально разработали программу, которую называем «золотая карта». Она поступит в продажу совсем скоро за 5 миллионов долларов и позволит самым успешным предпринимателям со всего мира получить путь к гражданству США», — пояснил Трамп.

По словам американского лидера, «золотая карта» представляет собой улучшенный и «более продвинутый» вариант грин-карты. Цель запуска этой программы — привлечение в страну состоятельных инвесторов, которые создадут рабочие места и начнут вносить свой вклад в экономику США.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что в рамках программы держатели «золотой карты» смогут оплатить обучение талантливых иностранных студентов в американских университетах, чтобы после окончания учёбы такие выпускники оставались в США и работали на экономику страны.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Трамп в начале своего выступления в конгрессе заявил, что за полтора месяца с момента инаугурации добился больше, чем большинство администраций в прошлом. Американский лидер добавил, что это «только начало».

Темой выступления президента США Дональда Трампа в конгрессе станет возрождение американской мечты, которое «уже происходит», рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.