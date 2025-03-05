Вашингтон, 5 марта, 2025, 07:00 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп во время выступления в конгрессе вечером 4 марта сообщил, что получил письмо от главы киевского режима Владимира Зеленского, в котором он заявил о готовности сесть за стол переговоров о «долгосрочном мире» на Украине «как можно скорее».

Mystyslav Chernov/AP/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп

«Сегодня я получил важное письмо от Зеленского, в котором говорится, что Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы добиться долгосрочного мира», — заявил Трамп.

Трамп выразил признательность за письмо.

«В это же время у нас были серьезные переговоры с Россией. И я получаю сильные сигналы о том, что они готовы к миру», — заявил американский лидер.

По словам главы Белого дома, он «неустанно» работает над завершение конфликта на Украине и намерен завершить его.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля произошел конфликт между Трампом и Зеленским в ходе встречи в Белом доме. Стороны обсудили урегулирование украинского кризиса, американский лидер высказался о «неминуемом» перемирии, а Зеленский, напротив, заявил, что без гарантий безопасности США боевые действия будут продолжаться. В результате Трамп попросил делегацию Зеленского покинуть Овальный кабинет и отказался подписывать сделку о полезных ископаемых.

Позже Зеленский заявлял, что готов к новой встрече с Трампом, если тот позовет его «для решения реальных проблем». По его словам, диалог должен быть равноправным и конструктивным.

4 марта Зеленский в соцсети X прокомментировал перепалку в Белом доме с Трампом. Он выразил сожаление по поводу случившейся стычки и добавил, что готов добиваться достижения мира на Украине под «сильным руководством Трампа». Также он заявил, что готов быстро пройти все этапы переговоров, чтобы согласовать прочную окончательную сделку.

Несмотря на то, что глава киевского режима так и не принес извинения за учиненную перепалку в Овальном кабинете, спикер палаты представителей США Майк Джонсон счел сделанное 4 марта заявление Зеленского извинением.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал позитивной готовность Зеленского вернуться к переговорам с США. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что нельзя предсказать, сядет ли Зеленский за стол переговоров.