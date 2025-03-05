Вашингтон, 5 марта, 2025, 06:51 — ИА Регнум. В США будет развернута новая система противоракетной защиты «Золотой купол» (Golden Dome). Об этом во время выступления в конгрессе США вечером 4 марта заявил президент США Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА Регнум

«Как главнокомандующий, я сосредоточен на создании самой мощной армии будущего. В качестве первого шага я прошу конгресс выделить средства на передовой противоракетный щит Golden Dome для защиты нашей родины. Всё будет произведено в США», — заявил Трамп.

Он добавил, что система ПВО станет ключевой частью в общем укреплении нацбезопасности, что позволит защитить США от внешних угроз.

Как передавало ИА Регнум, 27 января Трамп поручил министру обороны Питу Хегсету разработать проект американской системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол» в течение 60 дней.

Согласно документу, система ПРО должна предусматривать, в частности, оборону от баллистических, гиперзвуковых, усовершенствованных крылатых ракет и других воздушных атак следующего поколения, развёртывание слоя космических датчиков слежения, разработку и развёртывание охраны истребителей и возможности отражения ракетных атак до запуска и на этапе их разгона. Трамп считает, что угроза нападения с помощью баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет и других современных способов воздушных атак остаётся самой катастрофической из тех, с которыми могут столкнуться США. По его мнению, необходимо обеспечить оборону своих граждан путём развёртывания и поддержания противоракетного щита следующего поколения, что также обеспечит защиту критически важной инфраструктуры от любого иностранного нападения.

Трамп в ходе предвыборной гонки обещал в случае избрания президентом США создать в стране систему ПРО для защиты от гиперзвукового оружия. Он утверждал, что самую серьёзную опасность представляет не только ядерное оружие, но и гиперзвуковые ракеты, способные «стереть города и целые страны» буквально за минуты. Трамп отмечал, что щит должен быть непроницаемым, и привёл в пример израильскую систему ПРО «Железный купол».