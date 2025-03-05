Вашингтон, 5 марта, 2025, 06:26 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп во время выступления в конгрессе вечером 4 марта похвалил миллиардера и главу департамента эффективности госуправления (DOGE) Илона Маска за проделанную работу на своем посту.

CNP/AdMedia/Global Look Press

Республиканцы приветствовали Маска аплодисментами, в то время как демократы размахивали табличками с надписью «Маск ворует».

«Я могу найти лекарство от самой страшной болезни, хвори, которая способна выкосить целые страны, или объявить ответы на вопросы о величайшей экономике в истории, или же о сокращении преступности до самого низкого исторического уровня. А эти люди, сидящие прямо здесь, не будут хлопать, вставать и уж точно не будут аплодировать этим невероятным достижениям. Они никогда не сделают этого» — отреагировал Трамп на поведение демократов.

Как передавало ИА Регнум, 4 марта Маск сообщил, что DOGE сообщил, что кредиты на общую сумму $333 млн за два года одобрило управление по делам малого бизнеса США людям, которым, по данным властей, было более 115 лет и они числились как живые.

В феврале Маск обнаружил в базе данных системы соцобеспечения США несколько миллионов человек в возрасте от 120 до 249 лет, а также одного «долгожителя» в возрасте от 360 до 369 лет. Все эти люди числились живыми и получали пособия, что дало Маску повод пошутить про множество проживающих в стране вампиров.

16 февраля DOGE провёл анализ трат ушедшей администрации США, выяснив, что она намеревалась выделить 10 млн долларов из госбюджета на обрезание мужчин в Мозамбике. При этом ещё около 500 млн долларов планировалось направить «Консорциуму по проведению выборов и укреплению политического процесса», осуществлявшему свою деятельность в Молдавии, Индии и ряде других стран.