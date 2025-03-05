Махачкала, 5 марта, 2025, 06:20 — ИА Регнум. В ходе контртеррористической операции в Дагестане нейтрализована группа из четырех боевиков. Об этом 5 марта сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Visualrian.ru Контртеррористическая операция

«В результате проведённой ночью 5 марта оперативным штабом НАК в Дагестане контртеррористической операции нейтрализованы четверо бандитов, планировавших совершение террористического акта на объекте регионального управления МВД России в Каспийске», — уточняется в сообщении.

Уточняется, что на месте вооружённого столкновения с боевиками, а также в расположенном поблизости тайнике обнаружены самодельные бомбы, гранаты, огнестрельное автоматическое оружие и боеприпасы к нему.

По данным НАК, деятельность бандитской группировки координировалась членами международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет. Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Махачкале силовики блокировали группу из четырёх вооружённых злоумышленников, оказавших сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.

Режим контртеррористической операции (КТО) объявлен в поселке Семендер в Махачкале. Оперативный штаб в Дагестане обратился к жителям республики с просьбой повысить бдительность и оказать всестороннюю поддержку правоохранительным органам в борьбе с экстремизмом и терроризмом.