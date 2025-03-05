Вашингтон, 5 марта, 2025, 05:56 — ИА Регнум. Выступление президента США Дональда Трампа в конгрессе попытались прервать выкриками с мест конгрессмены из числа демократов. Трансляцию выступления 4 марта ведёт Белый дом.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп

Практически сразу после того, как Трамп начал своё выступление, демократы начали шуметь, выкрикивать с мест и поднимать таблички с надписью «False» («Ложь») на некоторые реплики американского лидера.

Одним из самых активных зачинщиков перепалки стал член палаты представителей от демократов Эл Грин. Политик попытался несколько раз прервать речь Трампа и вступить с ним в полемику, но в итоге спикер палаты представителей Майк Джонсон отдал распоряжение вывести Грина из зала.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, ключевой темой предстоящего выступления президента США Дональда Трампа перед конгрессом станет «возрождение американской мечты».

Американские законодатели от Демократической партии обсуждали попытку помешать выступлению президента США Трампа 4 марта в конгрессе, в том числе путем полного срыва его речи. В частности, демократы обсуждали возможность уйти из зала заседаний во время тех тезисов из речи главы Белого дома, с которыми они не будут согласны, а часть собирается сидеть во время выступления Трампа «с каменным лицом» и не аплодировать ему.