Вашингтон, 5 марта, 2025, 05:53 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп в начале своего выступления в конгрессе заявил, что за полтора месяца с момента инаугурации добился больше, чем большинство администраций в прошлом.

Samuel Corum — Pool via CNP/Global Look Press

«За последние шесть недель я подписал около 100 исполнительных указов и предпринял более 400 исполнительных действий, что является рекордом по восстановлению здравого смысла, безопасности, оптимизма и благосостояния во всей нашей замечательной стране», — заявил Трамп.

Американский лидер добавил, что это «только начало».

Как передавало ИА Регнум, с момента вступления в должность Трамп подписал множество исполнительных указов. В частности, одними из первых решений американского лидера стали — переименование Мексиканского залива в Американский, выход США из Всемирной Организации здравоохранения (ВОЗ), признание в США только двух полов — мужского и женского. Помимо этого, Трамп ввел ряд экономических мер, включая повышение пошлин в отношении Мексики, Канады и Китая. Трамп также ввел режим ЧС на южной границе в связи с миграционным кризисом. Помимо этого, Трамп подписал указ о признании английского официальным языком США.