В связи с повсеместным наступлением российских войск киевляне образовали многокилометровые пробки на выезде из города. О многочисленных желающих покинуть столицу Украины из соображений безопасности сообщает 4 марта ресурс aif.ru со ссылкой на собственные источники в Киеве. Издание отмечает посредственную работу украинской системы ПВО из-за чего взрывы стали происходить даже в центре города: уничтожаются военные объекты и предприятия оборонного комплекса, производящие вооружение для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Таким известием ознаменован новый, 1105-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

Тем временем подразделения группировки войск «Восток» после освобождения населенного пункта Бурлацкое на юге ДНР продвигаются к границам Днепропетровской области, сообщили 5 марта в Минобороны РФ.

О том, что ВС РФ закрепляются в Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (РВ). Отмечается, что продвижение произошло у пограничного пункта пропуска «Нехотеевка» в Белгородской области. С украинской стороны там находится КПП «Гоптовка», от Харькова его отделяют 27 километров.

Массированный удар по полигону ВСУ оперативно-тактическим комплексом «Искандер-М» российские военные нанесли 1 марта. Уничтожены были до 150 боевиков, в том числе до 30 иностранных инструкторов противника.

Только за сутки, 4 марта, потери украинских войск в зоне СВО составили до 1405 человек, в том числе, на курском направлении — более 150 человек, следует из сводок Минобороны. По сведениям, полученным «РИА Новости» из приграничной Сумской области, украинские пограничники отказываются выполнять боевые распоряжения командования по проведению операций в курском приграничье.

А в конце февраля со ссылкой на данные радиоперехватов Народной милиции ДНР сообщалось, что боевики ВСУ начали саботировать приказы командиров под Красноармейском (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике.

Солдаты ВС России наступают на украинские формирования по всей линии фронта, заявлял 19 февраля президент РФ Владимир Путин. Он также информировал, что бойцы 810-й бригады пересекли границу России и Украины и вышли на территорию противника.

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