Москва, 5 марта, 2025, 05:43 — ИА Регнум. Роспотребнадзор поддержал идею об увеличении штрафов за антисанитарию в квартирах. Об этом говорится в ответе главы службы Анны Поповой на обращение зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова.

Антон Денисов/РИА Новости

«Роспотребнадзор будет поддерживать ваше предложение при подготовке соответствующего проекта заключения (официального отзыва) правительства РФ», — приводит «РИА Новости» ответ Поповой.

В Роспотребнадзоре напомнили, что штрафы за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта (ст. 6.4 КоАП РФ) не менялся с 2008 года. Отмечается, что данный факт не стимулирует потенциальных нарушителей к ответственному поведению.

Колунов положительно оценил ответ главы Роспотребнадзора, отметив, что Госдума будет добиваться возвращения в законодательство нормы об изъятии жилья при неэффективности штрафов в отношении отдельных лиц.

Как передавало ИА Регнум, ранее Колунов рассказал, что бороться со свалками в квартирах, которые устраивают нерадивые жильцы, можно двумя способами. Первый — увеличение штрафов и одновременное расширение списка условий, подпадающих под антисанитарию. Второй, более радикальный способ — возвращение в законодательство нормы о принудительном изъятии такого жилья в отдельных случаях, когда антисанитария серьёзно нарушает интересы соседей.

Парламентарий указал, что проблема достаточно серьёзная и она усугубляется тем, что мер административного воздействия на владельцев антисанитарного жилья фактически нет. Штрафы не превышают 1000 рублей, а уполномоченные органы часто не могут попасть в такую квартиру, так как собственники им попросту не открывают дверь.