Москва, 5 марта, 2025, 05:39 — ИА Регнум. Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн заявил, что мог встречаться с президентом России Владимиром Путиным в прошлой жизни. Об этом 4 марта сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

В ходе переговоров Хлайн преподнес в подарок президенту России два уникальных издания. Одна из книг издана в 1838 году, в ней, по словам премьера Мьянмы, содержатся предсказания Будды о России.

«Вы не просто лидер страны, а король. Почему я об этом говорю, потому что в жизни иногда случается, что с кем-то из предыдущей жизни можно встретиться», — пояснил премьер Мьянмы.

В ответ Путин заметил, что в России буддизм является одной из четырёх основных религий.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Хлайн прибыл в Москву с визитом 4 марта. Встреча Путина и Аун Хлайна состоялась в Большом Кремлевском дворце. В совместное заявлении лидеры отметили, что переговоры прошли в теплой и дружественной атмосфере. Главы государств обсудили широкий круг вопросов развития многопланового сотрудничества.

Путин в ходе встречи с Хлайном отметил хороший потенциал взаимоотношений России и Мьянмы, а также указал на то, что товарооборот между странами в 2024 году вырос на 40%.