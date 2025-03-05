Вашингтон, 5 марта, 2025, 05:08 — ИА Регнум. Кредиты на общую сумму $333 млн за два года одобрило Управление по делам малого бизнеса США людям, которым по данным властей было более 115 лет и они числились как живые. Об этом 4 марта сообщил курируемый бизнесменом Илоном Маском Департамент эффективности госуправления (DOGE) в соцсети X.

Ministério Das Comunicações Илон Маск

«В 2020–2021 годах управление по делам малого бизнеса выдало 3095 кредитов, включая PPP (Программа защиты заработной платы) и EIDL (Кредит на случай экономического ущерба) на сумму $333 млн заемщикам старше 115 лет, которые всё еще были отмечены как живые в базе данных Управления социального обеспечения», — поясняется в сообщении DOGE

В качестве примера приводится факт получения в кредит $36 тыс. мужчиной, которому на момент займа по документам исполнилось 157 лет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в феврале Илон Маск обнаружил в базе данных системы соцобеспечения США несколько миллионов человек в возрасте от 120 до 249 лет, а также одного «долгожителя» в возрасте от 360 до 369 лет. Все эти люди числились живыми и получали пособия, что дало Маску повод пошутить про множество проживающих в стране вампиров.

16 февраля DOGE провёл анализ трат ушедшей администрации США, выяснив, что она намеревалась выделить 10 млн долларов из госбюджета на обрезание мужчин в Мозамбике. При этом ещё около 500 млн долларов планировалось направить «Консорциуму по проведению выборов и укреплению политического процесса», осуществлявшему свою деятельность в Молдавии, Индии и ряде других стран.