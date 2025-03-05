Белореченск, Краснодарский край, 5 марта, 2025, 05:02 — ИА Регнум. В Белореченске Краснодарского края 21 жителя частично обрушившегося дома в результате взрыва разместили в гостинице. Об этом сообщил глава района Сергей Сидоренко.

Telegram-канал Сергея Сидоренко

«В ПВР отправлены 21 житель. Им оказано все необходимое. Размещены в гостиичных номерах, обеспечено питание», — заявил Сидоренко в аудиосообщении, опубликованном в его Telegram-канале.

Он также сообщил, что один из пострадавших получил ожоги 70% тела, другой — перелом бедра.

Как передавало ИА Регнум, взрыв в доме произошел ночью 5 марта. В результате хлопка газовоздушной смеси произошло частичное обрушение многоквартирного дома, сообщили в МЧС. Отмечалось, что пятерым жильцам дома оказали медпомощь. Всего из здания эвакуировали 54 человека, включая 12 детей. На месте ЧП работают 67 специалистов и 33 единиц техники, отметили в МЧС. Вместе с этим организована работа пункта временного размещения.