Минск, 5 марта, 2025, 04:37 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил российского и американского коллег Владимира Путина и Дональда Трампа, а также главу киевского режима Владимира Зеленского в Белоруссию, где они смогли бы провести переговоры.

ИА Регнум

«Надо договариваться. Хотите, приезжайте, вот рядом, 200 километров от границы до Киева, белорусской границы, 500 километров, полчаса на самолете, приезжайте, сядем спокойно, без шума, без криков договоримся. Поэтому передайте Трампу, я его жду здесь вместе с Путиным и Зеленским, сядем и спокойно договоримся, если вы хотите договориться», — заявил белорусский лидер в бесед с американским блогером Марио Науфалу.

По словам Лукашенко, он не видит себя в качестве посредника в урегулировании конфликта на Украине. Во время интервью он добавил, что Путин действует в интересах российского народа.

Вместе с этим он отметил, что ему жаль Зеленского, но тот пошел на поводу у крайних националистов.

Как передавало ИА Регнум, мирное урегулирование украинского конфликта может оказаться опаснее идущих на территории страны боевых действий, заявила 24 февраля премьер-министр Дании Метте Фредериксен в ходе своего визита в Киев. По её мнению, администрация Трампа создаёт «много неопределённости» в отношении НАТО, ЕС и конфликта на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ на заявления Фредериксен напомнил, что именно Европа сохраняет свою роль в раздувании кризисов и подталкивает Киев к продолжению конфликта.

В свою очередь Путин ранее подчеркивал, что Москва готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. Путин добавил, что Россия отмечает стремление Трампа восстановить двусторонние контакты, разрушенные предшествующей американской администрацией. Москва готова вести диалог по Украине с новым руководством США, но при этом нужно устранить первопричины, которые привели к кризису, указал российский лидер.

Вместе с этим Путин отмечал, что Москва готова вести переговоры об урегулировании конфликта на Украине с кем угодно, но Зеленский не имеет юридических прав подписывать никакие соглашения, так как утратил легитимность после завершения президентского срока в мае 2024 года. Он также говорил, что конституция Украины не предусматривает продления полномочий президента даже в случае введения военного положения. По его словам, единственным легитимным органом власти осталась Верховная рада, а остальные утратили свою правомочность.