Париж, 5 марта, 2025, 04:20 — ИА Регнум. Истребитель ВМС РФ Су-35 якобы несколько раз приблизился к французскому беспилотнику Reaper над Средиземным морем. С таким утверждением 4 марта выступил глава минобороны Франции Себастьен Лекорню.

Dmitry Terekhov Су-35

«В воскресенье российский истребитель Су-35 совершил опасное действие по отношению к французскому беспилотнику Reaper, выполнявшему разведывательную миссию в международном воздушном пространстве над восточной частью Средиземноморья», — заявил министр в соцсети X (бывший Twitter).

По словам Лекорню, Су-35 якобы три раза пролетел рядом французского дрона в результате чего создалась угроза потери управления.

В Министерстве обороны РФ не комментировали данное заявление. Ранее оборонное ведомство неоднократно заявляло, что все полёты самолётов российской армии проходят в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Как передавало ИА Регнум, 11 февраля Варшава подняла в воздух военную авиацию из-за «активности России». Польша также поднимала в воздух дежурные пары истребителей в связи с наблюдающейся «активностью» России 1 февраля и 15 января. В декабре Варшава дважды поднимала в небо дежурные пары истребителей из-за якобы активности дальней авиации России ― 25 и 13 декабря. Польские военные назвали поводом для таких действий использование армией России «крылатых и баллистических ракет, а также беспилотных летательных аппаратов против объектов на Украине, в том числе на западе страны».

Минобороны России 28 июня сообщило о росте интенсивности полётов стратегических беспилотников ВВС США над акваторией Чёрного моря. Уточнялось, что это свидетельствует о большей вовлечённости Вашингтона и государств НАТО в конфликт на Украине, а также повышает риски прямого столкновения альянса с Россией.