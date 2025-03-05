Оттава, 5 марта, 2025, 04:14 — ИА Регнум. Продажу американской алкогольной продукции запретили в нескольких провинциях Канады в качестве ответа на введённые президентом США Дональдом Трампом пошлины на канадские товары. Об этом 5 марта сообщило Agence France-Presse (AFP).

Канада

Уточняется, что провинции Онтарио, Квебек, Манитоба и Британская Колумбия запретили продажу американского алкоголя в рамках широкомасштабного национального ответа на импортные пошлины в размере 25%, введённые администрацией президента США Трампа.

«Это огромный удар по американским производителям», — пояснил премьер-министр крупнейшей канадской провинции Онтарио Дуг Форд.

По словам Форда, магазины ежегодно продают алкогольную продукцию США на сумму почти один миллиард канадских долларов (688 миллионов долларов США).

Помимо этого, власти провинции Британская Колумбия заявили, что прекратят закупки алкогольной продукции в тех американских штатах, которые проголосовали за Республиканскую партию, членом которой является Трамп.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Трамп 1 февраля ввел пошлины на товары из Мексики и Канады в размере 25%, а также ввел дополнительные сборы в размере 10% на поставки из Китая. При этом он заявил, что они вступят в силу 4 марта.

Трюдо 4 марта назвал решение Трампа несправедливым. Он пообещал, что Оттава немедленно ответит на новые пошлины введением сборов в размере 25% на американские товары. По его прогнозу, жители соседней страны в результате будут больше платить за продукты питания, бензин и автомобили. Кроме того, 4 марта глава правительства канадской провинции Онтарио Даг Форд заявил, что регион может прекратить поставки электричества в США в ответ на введение пошлин на товары из Канады.

Как заявил в ответ Трамп, Соединённые Штаты Америки незамедлительно увеличат пошлины для Канады в случае введения ею ответных мер.