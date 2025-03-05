Санкт-Петербург, 5 марта, 2025, 03:39 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге мужчину, подозреваемого в стрельбе в женщину на Кронверском проспекте вечером 4 марта, нашли мертвым. Об этом сообщили в ГУ МВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«В результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий, возле дома 55 корпус 1 по Малому Проспекту Васильевского острова. полицейские обнаружили разыскиваемый автомобиль, а в нем — тело подозреваемого», — говорится в Telegram-канале правоохранительного ведомства.

Отмечается, что 38-летнюю пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, мужчина свел счеты с жизнью, уточнили в МВД. По данным правоохранителей, подозреваемым оказался 53-летний уроженец Псковской области, проживавший в Василеостровском районе Петербурга. Ранее мужчина состоял в отношениях с пострадавшей и мотивом нападения, предположительно, могла стать ревность.

МВД решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как передавало ИА Регнум, МВД сообщило, что 4 марта в 22.10 в полицию поступила информация о стрельбе возле дома 49 по Кронверкскому проспекту и ранении женщины. Правоохранители уточнили, что стрелявший с места происшествия скрылся на автомобиле.

В это же время, вечером 4 марта, в Санкт-Петербурге другой неизвестный мужчина открыл огонь из окон на Васильевском острове. Предположительно, он находился в состоянии опьянения. Отмечается, что мужчина стрелял в воздух. Пострадавших нет. Подозреваемого отправили в больницу для медосвидетельствования.