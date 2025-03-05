Берлин, 5 марта, 2025, 03:35 — ИА Регнум. Способы предотвратить запуск российского газопровода «Северный поток — 2» изучает правительство Германии. Об этом 4 марта сообщило издание Bild.

Иван Шилов ИА Регнум Северный поток

Отмечается, что в ФРГ считают реалистичным сценарий запуска поставок газа по «Северному потоку — 2» по итогам договорённостей между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным.

Как утверждается в публикации, в настоящее время правительство Германии проводит интенсивную проверку и консультации с целью определить рычаги давления, которые помогут предотвратить возобновление проекта.

При этом промышленные предприятия в восточной части Германии полностью готовы к возвращению российского газа в страну.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявила представитель Еропейской комиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен, ЕК не изменила свою позицию по газопроводу «Северный поток — 2» и продолжает считать его не отвечающим интересам и нуждам Евросоюза.

2 марта немецкая газета Bild написала, что спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл неоднократно посещал Швейцарию якобы для переговоров о восстановлении работы газопровода «Северный поток — 2». Утверждалось, что США якобы намеревались выступить посредником в поставках газа из России по трубопроводу.

В этот же день газета The Financial Times сообщила, что директор оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг намерен пообщаться с президентом США Трампом для возобновления работы газопровода. Вместе с тем, уточнялось, что переговоры по этому вопросу с американской стороной пока не проводятся.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 3 марта опроверг сообщения о якобы проводимых в Швейцарии переговорах о возобновлении работы газопровода «Северный поток — 2».