Белореченск, Краснодарский край, 5 марта, 2025, 03:28 — ИА Регнум. В Белореченске Краснодарского края произошло частичное обрушение многоквартирного дома в результате взрыва. Об этом ночью 5 марта сообщили в МЧС России.

МЧС России

«В Белореченске, предварительно, произошел хлопок газовоздушной смеси. Из-за этого обрушилось перекрытие между 4 и 5 этажами одного из подъездов», — говорится в Telegram-канале чрезвычайного министерства.

Отмечается, что пятерым жильцам дома оказывается медпомощь. Всего из здания эвакуировали 54 человека, включая 12 детей. На месте ЧП работают 67 специалистов и 33 единиц техники, отметили в МЧС. Вместе с этим организована работа пункта временного размещения.

Как передавало ИА Регнум, 6 января три человека пострадали в результате взрыва газа в пятиэтажном доме в Петрозаводске. В этот же день ранее два человека пострадали в результате взрыва баллона с газом в одном из павильонов на рынке «Славянский мир» в Москве. По предварительной информации, взрыв прогремел на кухне, когда там готовили еду.