Прага, 5 марта, 2025, 02:57 — ИА Регнум. Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Чехии обратились к руководству страны с просьбой предоставить им нефть из государственных резервов после остановки поставок сырья по трубопроводу «Дружба». Об этом 4 марта заявил пресс-секретарь компании — оператора НПЗ Orlen Unipetrol Павел Каидл.

Attila Volgyi/Global Look Press

«Производство топлива на обоих наших НПЗ в городах Литвинов и Кралупы-над-Влтавой сейчас осуществляется в полном объеме и без каких-либо ограничений. Тем не менее чтобы обеспечить снабжение НПЗ в городе Литвинов и производство там для чешского рынка топлива <…>, мы обратились в Управление государственных материальных резервов с просьбой предоставить нефть», — приводит слова Киадла газета Hospodářské noviny.

Как передавало ИА Регнум, 4 марта в Чехию перестала поступать нефть по российскому трубопроводу «Дружба». По словам министра промышленности и торговли Чехии Лукаша Влчека, чешские нефтеперерабатывающие заводы были готовы к этой ситуации. Он добавил, что у республики есть надежная система государственных резервов. По его словам, если поставки по «Дружбе» не возобновятся, Чехия перейдет на поставки по итальянскому нефтепроводу TAL+. Технически он уже готов.

4 декабря внезапно прекратилось поступление нефти в Чехию по «Дружбе». Власти республики обвинили Россию в «проволочках». Со своей стороны «Транснефть» заявила, что поставки нефти по трубопроводу на российской территории осуществлялись штатно. Через два дня поступление нефти возобновилось.

В январе премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что республика может отказаться от поставок российской нефти. Это связано с тем, что модернизация TAL завершилась, пояснил он. Через неделю агентство Reuters сообщило, что в скором времени будет начато тестирование итальянского трубопровода. Также необходимо провести сертификацию.

На данный момент «Дружба» является основным источником нефти для Венгрии, Словакии и Чехии. При этом чешские источники утверждают, что доля поставок нефти в республику по «Дружбе» в 2024 году составила 42%.