Вашингтон, 5 марта, 2025, 02:33 — ИА Регнум. Сделанное главой киевского режима Владимиром Зеленским заявление о якобы сожалении из-за перепалки в Белом доме можно рассматривать в качестве извинений. Об этом 4 марта заявил спикер палаты представителей США Майк Джонсон, отметив, что разговаривал об этом с президентом США Дональдом Трампом.

Aaron Schwartz/Global Look Press

«Я говорил с президентом Трампом об этом два часа назад, когда вышло заявление Зеленского. И я сказал: мистер президент, это именно то, что ему нужно было сказать. Он, по сути, извинился перед президентом за то, что произошло в Овальном кабинете. И он готов вернуться к переговорам, это очень мудро с его стороны — принять сделку», — заявил Джонсон в интервью Fox Business.

Спикер палаты представителей США добавил, что урегулирование конфликта на Украине будет возможно только после того, как Трамп добьется участия украинской стороны в переговорах с РФ.

Джонсон выразил уверенность, что Вашингтону удастся разрешить конфликт.

Как предавало ИА Регнум, 4 марта Зеленский в соцсети X прокомментировал перепалку в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом, но извинений так и не принёс. Он выразил сожаление по поводу случившейся стычки и добавил, что готов добиваться достижения мира на Украине под «сильным руководством Трампа». Также он заявил, что готов быстро пройти все этапы переговоров, чтобы согласовать прочную окончательную сделку.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал позитивной готовность Зеленского вернуться к переговорам с США. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что нельзя предсказать, сядет ли Зеленский за стол переговоров.

3 марта Трамп заявил, что Зеленский должен проявить большую признательность за поддержку, которую Киеву оказывают в Вашингтоне. Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц сообщил, что Трамп готов вернуться к переговорам по природным ресурсам Украины, но для этого Зеленский должен публично заявить, что сожалеет о скандале.