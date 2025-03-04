Махачкала, 5 марта, 2025, 02:32 — ИА Регнум. Группу из четырёх вооружённых злоумышленников, оказавших сопротивление сотрудникам правоохранительных органов блокировали на окраине поселка Семендер в Кировском районе Махачкалы. Об этом 5 марта сообщает Национальный антитеррористический комитет (НКО).

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Полиция

Уточняется, что ночью 5 марта в Кировском районе Махачкалы в ходе проведения органами безопасности оперативно-разыскных мероприятий замечена группа лиц из четырёх человек на легковом автомобиле, планировавшая нападение на объект правоохранительных органов. При попытке их задержать, злоумышленники открыли огонь из автоматического оружия по сотрудникам ДПС.

В ходе столкновения со злоумышленниками, силовикам удалось блокировать их на окраине посёлка Семендер. В настоящий момент предпринимаются меры по нейтрализации вооружённой группы лиц.

«В целях обеспечения безопасности граждан и пресечения преступлений террористической направленности начальником УФСБ России по Дагестану принято решение о проведении контртеррористической операции и введении правового режима КТО в административных границах Кировского района Махачкалы», — отмечается в сообщении НАК.

Проведена эвакуация жителей домов, расположенных в районе действия режима КТО.

Ранее ИА Регнум сообщало, что режим контртеррористической операции (КТО) объявлен в поселке Семендер в Махачкале. Оперативный штаб в Дагестане обратился к жителям республики с просьбой повысить бдительность и оказать всестороннюю поддержку правоохранительным органам в борьбе с экстремизмом и терроризмом.