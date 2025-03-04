Вашингтон, 5 марта, 2025, 02:03 — ИА Регнум. Новая дата подписания соглашения между США и Украиной по разработке полезных ископаемых не назначалась, подвижек по сделке нет. Такое заявление сделал 4 марта министр финансов США Скотт Бессент, сообщает телеканал Fox News.

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«Подписание пока не запланировано», — процитировала Бессента корреспондент телеканала Джеки Хайнрих.

Опровержение появилось на фоне информации, распространённой рядом СМИ, что президент США Дональд Трамп может в ближайшее время объявить о заключении сделки по редкоземельным металлам и другим полезным ресурсам с Украиной.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным агентства Reuters, президент США Трамп якобы может объявить о заключении сделки по ископаемым с Украиной в ходе своего выступления в конгрессе, которое состоится вечером 4 марта (рано утром 5 марта по Москве).

28 февраля произошел конфликт между Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским в ходе встречи в Белом доме. Стороны обсудили урегулирование украинского кризиса, американский лидер высказался о «неминуемом» перемирии, а Зеленский, напротив, заявил, что без гарантий безопасности США боевые действия будут продолжаться. В результате Трамп попросил делегацию Зеленского покинуть Белый дом и отказался подписывать сделку о полезных ископаемых.

Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц отметил, что Зеленский пошел на провокацию в ходе разговора с Трампом для пересмотра соглашения по редкоземельным металлам. Он обратил внимание, что глава киевского режима прибегнул к откровенному шантажу, пытаясь получить от США гарантии безопасности для Украины.

3 марта Трамп заявил, что для заключения сделки с Украиной по редкоземельным металлам глава Зеленский должен проявить большую признательность за поддержку, которую Киеву оказывают в Вашингтоне. В этот же день высокопоставленный чиновник в Белом доме заявил, что Зеленский должен извиниться перед администрацией Трампа на камеру, чтобы вернуться к переговорам.

Зеленский 4 марта в соцсети X прокомментировал перепалку в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом, но извинений так и не принёс. Он выразил сожаление по поводу случившейся стычки и добавил, что готов добиваться достижения мира на Украине под «сильным руководством Трампа». Также он заявил, что готов быстро пройти все этапы переговоров, чтобы согласовать прочную окончательную сделку.