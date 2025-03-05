Москва, 5 марта, 2025, 10:00 — ИА Регнум. Сбивший 61-летнюю воспитательницу детского сада Аллу Смирнову певец и заслуженный артист РФ Александр Буйнов позвонил родным пострадавшей спустя четверо суток, но они отказались от помощи. Об этом ИА Регнум рассказал сын пострадавшей Алексей Смирнов.

Belkin Alexey/Global Look Press Александр Буйнов

«Я ему говорю: вот с таким вот персоналом у вас — и адвокаты, и юристы, и продюсеры, и даже пускай родственники, да та же самая жена — могли бы просто банально позвонить и сказать, что Александр Николаевич там в шоке, поймите правильно, давайте как-то с вами урегулируем вопрос… А не вот так вот — на три дня вот пропасть без вести, на четвертый только, набравшись сил, отойдя от стресса, позвонить. Ну мы были лучшего мнения о нем», — рассказал агентству Алексей.

В настоящее время Смирнова находится в одной из столичных больниц, в отдельной палате. По словам близких, Алле Николаевне немного лучше.

«На этой неделе будут делать МРТ, потому что весьма вероятно защемление нерва и повреждение тазобедренного сустава. Ну вот реально, спасибо что врачи смотрят, проверяют и начинают лечить», — отметил Алексей.

У пострадавшей выявили сотрясение мозга. Наложенный на ногу гипс уже сняли. Алла Николаевна начала потихоньку вставать и передвигаться по палате. В свою очередь Буйнов предложил родственникам пострадавшей оплатить Смирновой реабилитацию и лекарства. Однако Алексей отказался.

«У нас политика такая: мы не вправе что-то там просить, вымогать. Как закон скажет, так и будет. Остальное уже его мнение, что сердце подсказывает, то пускай и делает. Все мы люди, все мы ходим под богом. Ну да, он артист, но лично для моей семьи, для мамы, для меня, нам без разницы, какого статуса человек, мы все люди», — пояснил Алексей.

По его словам, многое из того, что пишут в СМИ об этой аварии, не соответствует действительности. Еще в день ДТП он прибежал к месту аварии буквально через пару минут и своими глазами увидел, как вел себя артист.

«Да, в конце концов, мама уже вот сейчас вспоминает все моменты, отходит уже более-менее, разговаривает. И говорит: он меня сбил, он просто сидел в машине, и прям тут же, буквально там через 5–10 секунд, подбежали люди — кто-то с нашего дома, кто-то с соседнего. Ну, мы здесь в Апрелевке родились и живем, многих знаем. И они говорят: он не подходил. Он максимум приблизился на 2 метра и стоял», — рассказал сын Смирновой.

При этом в какой-то момент на месте аварии Алексею удалось поговорить с Буйновым. Он объяснил артисту, что собирается действовать только в рамках закона, и призвал Буйнова не пытаться скрыться. Алексей подчеркнул, что требовать от артиста ничего не собирается, несмотря на то, что материальных возможностей у артиста больше.

«Там, наверху, за нас всё решат. Бог есть, там рассудят. Вот и мама говорит: всякое в жизни бывает, обманывать народ тоже не хочется, пусть по закону, как есть, так есть. Ну а там — как у него совесть сыграет. Захочет извиниться — пусть извиняется. Не захочет, значит, в наших глазах у него оценка упадет», — добавил Алексей.

Как передавало ИА Регнум, автомобиль Буйнова наехал на 61-летнюю Аллу Смирнову вечером 26 февраля на улице Февральской в подмосковной Апрелевке. Женщина в день ДТП возвращалась домой с работы — из детского сада. ДТП произошло на пешеходном переходе, очевидцы вызвали скорую. После ДТП, по словам свидетелей и самой пострадавшей, Буйнов даже не подошел к лежащей на асфальте женщине, чтобы справиться о ее состоянии.

Более того, как рассказала ИА Регнум сама Алла Смирнова, певец поначалу пытался уехать с места аварии. Вечером следующего дня, когда новость о ДТП с участием 74-летнего Буйнова облетела все СМИ, певец публично принес извинения, при это обвинив журналистов в спекуляциях и публикации недостоверной информации. В свою очередь его продюсер Сергей Пудовкин пытался дезинформировать общественность и утверждал, что Буйнов якобы подходил к жертве ДТП на месте происшествия.

Смирнова рассказала ИА Регнум, что от удара крупного автомобиля — «Лексуса» — ее отбросило на дорогу. До прибытия медиков она оставалась на асфальте, при этом Буйнов пытался покинуть место происшествия. Люди, по ее словам, стали фотографировать машину и номер и не позволили водителю уехать. Буйнов отогнал машину к обочине, чтобы не мешать проезду, но не подошел к пострадавшей. Позже за автомобилем приехал другой человек, а сам артист «испарился», добавила она.

Медосвидетельствование показало, что на момент аварии артист был трезв.