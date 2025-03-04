Махачкала, 5 марта, 2025, 01:35 — ИА Регнум. Режим контртеррористической операции (КТО) объявлен в поселке Семендер в Махачкале, проводятся оперативно-поисковые мероприятия. Об этом 5 марта сообщила пресс-служба мэрии города.

Visualrian.ru Контртеррористическая операция

«Режим КТО объявлен с 00:25 в поселке Семендер Кировского района города Махачкалы. На данной территории проводятся оперативно-поисковые мероприятия. В период контртеррористической операции, до особого распоряжения, будут действовать специальные меры и временные ограничения», — уточняется в сообщении.

Оперативный штаб в Дагестане обратился к жителям республики с просьбой повысить бдительность и оказать всестороннюю поддержку правоохранительным органам в борьбе с экстремизмом и терроризмом.

Отмечается, что, по предварительным данным, при проверке информации о возможной подготовке теракта неизвестные оказали вооружённое сопротивление силовикам.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Дагестане 31-летний мужчина, подозреваемый в ограблении магазина, оказал вооружённое сопротивление полиции и был ранен ответным огнём. После нападения мужчина скрылся, но его личность установили, и подозреваемый был объявлен в розыск. Позднее мужчину задержали, он был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

В конце февраля сотрудники полиции доставили в отдел 27 человек за оказание сопротивления при задержании их знакомого в городском поселении Ермолино.