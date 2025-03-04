Каир, 5 марта, 2025, 01:21 — ИА Регнум. Право палестинцев на создание независимого суверенного государства на своей территории подтвердили страны — члены Лиги арабских государств (ЛАГ). Об этом говорится в декларации, опубликованной 4 марта по итогам чрезвычайного саммита ЛАГ, состоявшегося в Египте по просьбе Палестины.

mofa. gov. iq Заседание Лиги арабских государств

«Наш стратегический выбор заключается в достижении справедливого и всеобъемлющего мира, который отвечает всем правам палестинского народа, прежде всего его праву на свободу и создание независимого суверенного государства на своей национальной территории на основе решения о двух государствах», — отмечается в тексте документа.

Арабские страны указали на недопустимость попыток применения «стратегии голода и тактики выжженной земли», с целью принудительного переселения палестинского народа. Кроме того, страны ЛАГ призвали Израиль к соблюдению международных резолюций, которые не приемлют любых попыток изменить демографический состав земель Палестины.

Саммит ЛАГ организован по просьбе палестинской стороны на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о переселении палестинцев из сектора Газа в другие регионы и восстановлении анклава с правом долгосрочного владения им. Лидеры стран ЛАГ единогласно приняли итоговую декларацию саммита, а также план по восстановлению Газы, предложенный Египтом.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Израиль согласился на предложение США о временном прекращении огня в секторе Газа на время Рамадана и Песаха. Об этом сообщила канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху со ссылкой на соответствующий план спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа.

В середине января Израиль и ХАМАС в ходе переговоров при посредничестве Катара, Египта и США заключили соглашение о временном перемирии в секторе Газа. Оно должно было проходить в три этапа: первый — Израиль выведет войска из Газы, а ХАМАС освободит 33 заложника, второй — освобождение оставшихся израильских заключенных и постоянное прекращение огня, третий — обмен телами погибших.