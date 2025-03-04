Минск, 5 марта, 2025, 01:12 — ИА Регнум. Решение президента России Владимира Путина о проведении специальной военной операции связано не только с расширением НАТО, но и с возникшими угрозами на Украине. На это указал президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.

Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

«Дело даже не столько в расширении НАТО на восток, а дело в тех угрозах, которые возникли на Украине», — отметил белорусский лидер.

По его словам, у Путина могли быть другие альтернативы решения проблемы, однако угрозы в отношении России, возникшие на Украине, стали крупнейшей причиной спецоперации.

Лукашенко подчеркнул, что российский лидер без промедления продемонстрировал готовность к переговорам, по итогам которых РФ хотела достичь договоренностей о нейтральном статусе Украины, денацификации, демилитаризации, отсутствии угрозы для русских и прекращении дискриминации русскоговорящих.

Как передавало ИА Регнум, 20 января Путин заявил, что смысл спецоперации заключается в борьбе за интересы российского народа. В вопросе урегулирования украинского конфликта российский лидер подчеркнул необходимость долгосрочного мира на основе уважения законных интересов всех проживающих в регионе людей, а не «какой-то передышки».

24 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Украине происходит из-за угрозы национальной безопасности России и отказа Запада прислушиваться к озабоченностям Москвы.

Позже, 13 февраля, президент США Дональд Трамп заявил, что желание западных стран включить Украину в состав НАТО стало одной из причин, побудивших Россию начать специальную военную операцию на Украине. По словам Трампа, Россия давно заявляла, что Украина не может стать членом НАТО. Об этом также не раз говорили и Байден, и Зеленский.

Владимир Путин ранее отмечал, что Москва готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. Президент заявлял, что для начала переговоров Украина должна официально отказаться от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, объявить о нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе, а ВСУ — покинуть территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году.